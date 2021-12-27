СМИ: В России предложили совместить движение машин и пешеходов
Ассоциация транспортных инженеров предложила расширить возможности водителей, разрешив совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Предполагается, что изменения будут внесены в действующий ГОСТ и скорректируют стандарт, запрещавший организацию однофазного регулирования на перекрестках, когда транспортное средство сворачивает направо одновременно с переходящим дорогу пешеходом. Новая редакция ГОСТа частично сняла этот запрет, сохранив подобный порядок при низкой интенсивности движения, пишет Газета.ру.
Ассоциация предлагает разрешить поворот направо независимо от интенсивности трафика на перекрестках. Перед поворотом необходимо будет установить секции светофоров со стрелкой бело-лунного цвета. По данным издания, нововведение уже поддержали власти Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Однако ГИБДД выступает против инициативы. В ведомстве полагают, что превышение интенсивности пешеходного потока сделает почти сплошным движение пешеходов, и автомобили не смогут проезжать через перекресток, отмечает Ura.ru.
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