В России могут ввести электронные договоры купли-продажи авто
МВД и Минкомсвязь решили упростить процедуру продажи автомобилей на вторичном рынке. Ведомства планируют запустить бесплатный сервис для оформления договор купли-продажи транспортных средств, причем эта услуга будет доступна на портале госуслуг, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что договора будут автоматически заполняться данными о покупателе и продавце, а также о транспортном средстве. Для заверения договора будет достаточно подписи сторон через личный кабинет в госуслугах.
Отмечается, что на первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. Проект может быть запущен уже в 2020 году, передает RT.
В свою очередь заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в интервью Ura.ru заявил, что подобная система должна быть хорошо защищена, иначе неизбежно активируются мошенники.
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