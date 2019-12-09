В России могут ввести электронные договоры купли-продажи авто

Отмечается, что договора будут автоматически заполняться данными о покупателе и продавце, а также о транспортном средстве. Для заверения договора будет достаточно подписи сторон через личный кабинет в госуслугах.

Отмечается, что на первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. Проект может быть запущен уже в 2020 году, передает RT.

В свою очередь заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в интервью Ura.ru заявил, что подобная система должна быть хорошо защищена, иначе неизбежно активируются мошенники.

