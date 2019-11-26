Казуистика Минпромторга. Автомобили подорожают вопреки заверениям Мантурова

«Сейчас все производители и импортеры автомобилей платят утилизационный сбор. Он в среднем составляет сто тысяч рублей. Для тех, кто производит в стране автомобили, этот сбор возвращается целиком. Поэтому за ввезенные автомобили заплатят не 100 тысяч, а 200 с лишним. То есть в среднем подорожание составит 100 тысяч рублей. Российские автомобили тоже подорожают, но сумма будет незначительная, в пределах 10 тысяч рублей, может, чуть больше», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такое увеличение розничной цены будет очень сильным ударом для рынка.

«Предупреждали все автопроизводители, обращались в правительство, чтобы утиль сбор не поднимали на падающем рынке. Рынок падает, а при повышении цен продажи еще больше упадут. Но в правительстве не услышали, потому что этот сбор отношения к утилизации не имеет. Это просто еще один налог, он уходит в казну, а "утилизационный сбор" – это просто казуистика», - заключил Моржаретто.

Напомним, правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых авто - на 110,7%. При этом на машины с двигателем до 1 л - на 46,1%, а от 3,5 л – на 145%.

