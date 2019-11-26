Казуистика Минпромторга. Автомобили подорожают вопреки заверениям Мантурова
Автомобильный эксперт в беседе с НСН объяснил, почему предстоящая индексация утильсбора станет ударом для автомобильного рынка.
Минпромторг не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей из-за индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в их отношении действуют меры государственной поддержки. Что до зарубежных машин, то доля индексации утильсбора в их стоимости составляет от 2% до 5%.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал, насколько подорожают автомобили.
«Сейчас все производители и импортеры автомобилей платят утилизационный сбор. Он в среднем составляет сто тысяч рублей. Для тех, кто производит в стране автомобили, этот сбор возвращается целиком. Поэтому за ввезенные автомобили заплатят не 100 тысяч, а 200 с лишним. То есть в среднем подорожание составит 100 тысяч рублей. Российские автомобили тоже подорожают, но сумма будет незначительная, в пределах 10 тысяч рублей, может, чуть больше», - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что такое увеличение розничной цены будет очень сильным ударом для рынка.
«Предупреждали все автопроизводители, обращались в правительство, чтобы утиль сбор не поднимали на падающем рынке. Рынок падает, а при повышении цен продажи еще больше упадут. Но в правительстве не услышали, потому что этот сбор отношения к утилизации не имеет. Это просто еще один налог, он уходит в казну, а "утилизационный сбор" – это просто казуистика», - заключил Моржаретто.
Напомним, правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых авто - на 110,7%. При этом на машины с двигателем до 1 л - на 46,1%, а от 3,5 л – на 145%.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин срочно созывает глав спортивных федераций
- Появилось видео последствий смертоносного землетрясения в Албании
- Песков опроверг скепсис Кремля относительно встречи Путина и Трампа
- Военные в Крыму заплатят за случайный запуск ракеты 31 млн рублей
- Роспотребнадзор предостерег от уловок в «черную пятницу»