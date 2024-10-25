В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов

В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов для того, чтобы несовершеннолетние водители и нарушители ПДД не смогли пользоваться приложениями по чужим аккаунтам, сообщает «Российская газета».

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По данным издания, об этом сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«В настоящее время по поручению Григоренко ряд ведомств уже прорабатывает возможность проведения эксперимента по применению биометрии для аренды самокатов», - рассказали в аппарате вице-премьера.

Предполагается, что эти меры помогут повысить безопасность на дорогах.

Ранее автомобилисты призвали обязать самокатчиков приобретать полис ОСАГО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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