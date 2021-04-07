В России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
Банк России работает над концепцией, которая поддержит инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета россиян, пишут «Известия».
Таким образом, у граждан страны может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Как сообщил зампред Центробанка Владимир Чистюхин, это будет способствовать увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений.
Инициатива принадлежит Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
ЦБ РФ готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость.
Тем временем, депутаты Госдумы во втором чтении одобрили правительственный законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения имущественных и инвестиционных вычетов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- В российском паспорте появится текст памятки для его владельца
- В России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
- С начала года зарубежные туры подорожали на 3,86%
- SpaceX запустит группу из 60 интернет-спутников
- Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru