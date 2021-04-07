В России могут увеличить пенсионный налоговый вычет

Таким образом, у граждан страны может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Как сообщил зампред Центробанка Владимир Чистюхин, это будет способствовать увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений.

Инициатива принадлежит Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

ЦБ РФ готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость.

Тем временем, депутаты Госдумы во втором чтении одобрили правительственный законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения имущественных и инвестиционных вычетов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

