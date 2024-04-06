В России могут создать обязательный госреестр для учета электросамокатов
Федеральный государственный реестр средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, могут ввести в России для постановки СИМ на учет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, концепцию которого обсуждали на рабочей группе с участием депутатов, представителей Минтранса, Минпромторга и бизнеса.
Документ предусматривает создание госреестра для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями электросамокатов, а также для развития механизма «осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». Предполагается, что постановка на учет таких средств, принадлежащих юрлицам, индивидуальным предпринимателям либо гражданам, будет обязательной. Учету не будут подлежать СИМ, подпадающие под понятие «товар».
Владельцев хотят обязать ставить СИМ на учет в течение 10 дней после приобретения прав на него. Предполагается, что оператор реестра будет принимать заявления через «Госуслуги», сам госреестр также будут вести в электронной форме.
Законопроект предлагает регистрировать данные о СИМ, учетный и идентификационный номера, год выпуска, марку, модель, массу средства, дату включения в реестр и сведения о владельце — организации, индивидуальном предпринимателе или гражданине — в том числе ИНН и адрес регистрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru