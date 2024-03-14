В Москве введут идентификацию и рейтинг пользователей электросамокатов
Операторы аренды электросамокатов Москвы введут в своих приложениях идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание правил дорожного движения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.
По словам вице-мэра, изменения планируют ввести в этом сезоне.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, нарушивших ПДД. Документ предусматривает штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей за оставление использующим СИМ лицом места ДТП, если он стал участником аварии без признаков уголовного преступления. Для водителей СИМ, во время происшествия оказавшихся в алкогольном или наркотическом опьянении, могут ввести штраф в 30 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».
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