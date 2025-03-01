Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении в России программы материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает продление программы до конца 2030 года. Ранее механизм действовал до 31 декабря 2026 года.
Как отмечается в сопроводительных документах, правительство РФ прогнозирует, что в 2027-2030 годах право на маткапитал получат почти 4,9 млн семей. На эти цели потребуется около 2,8 трлн рублей.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года размер маткапитала при рождении первого ребенка повысят до 690 тысяч рублей, второго - до почти 222 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru