Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении в России программы материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает продление программы до конца 2030 года. Ранее механизм действовал до 31 декабря 2026 года.

Как отмечается в сопроводительных документах, правительство РФ прогнозирует, что в 2027-2030 годах право на маткапитал получат почти 4,9 млн семей. На эти цели потребуется около 2,8 трлн рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года размер маткапитала при рождении первого ребенка повысят до 690 тысяч рублей, второго - до почти 222 тысяч.

