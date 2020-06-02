В России могут разрешить интернет-продажу алкоголя в 2020 году
Интернет-продажу алкоголя в России возможно разрешат уже в нынешнем году. Об этом РИА Новости заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Напомним, что еще в 2018 году Минфин представил правительству соответствующий законопроект, однако он не был принят. Тогда против онлайн-торговли алкоголем выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
В вопросе проверки возраста покупателя в сети и в розничном магазине, по словам, Мантурова, нет. «Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность»,— цитирует министра Газета.ру.
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, что в России около 30 процентов алкогольного рынка составляет нелегальная продукция.
«У нас в стране существует разветвленная нелегальная сеть поставки алкоголя в любой регион России. Почему? Потому что в бутылке водки, которая сейчас стоит 260 рублей, 180 рублей - это акциз и НДС. Медицинский спирт спокойно перемещается по стране, водочные комплекты можно легально заказать в интернете. Ребята в гаражах отливают эти бутылки, продают их, в них разливают нелегальную водку и поставляют в магазины без лицензий, которые продают эту водку тем, кого знают в лицо. Таким образом, в стране продается порядка 30 млн декалитров нелегальной алкогольной продукции», - отметил Косарев.
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