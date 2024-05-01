В России могут поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Соответствующий проект закона подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов. Документ направлен на обеспечение достойного уровня жизни в условиях снижения доходов из-за санкций в отношении Москвы, а также инфляции. Поднять МРОТ в случае одобрения законопроекта могут с 1 января 2025 года.

Отмечается, что низкий уровень прожиточного минимума приводит к снижению спроса и тормозит рост внутреннего валового продукта.

В настоящее время МРОТ в России составляет 19 тысяч 242 рубля.

Ранее Нилов поддержал приравнивание минимальной зарплаты к МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

