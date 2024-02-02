В России могут поднять до 50 лет призывной возраст для мигрантов

Они предусматривают повышение призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство РФ. В пояснительной записке сказано, что многие мигранты специально дожидаются предельного призывного возраста и только потом получают российское гражданство.

По данным Министерства внутренних дел, гражданство России за январь – октябрь 2023 года получили свыше 318 тысяч иностранцев. В настоящее время призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее стало известно, что судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

