В России могут поднять до 50 лет призывной возраст для мигрантов
Депутаты Госдумы подготовили поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», сообщает «РЕН ТВ».
Они предусматривают повышение призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство РФ. В пояснительной записке сказано, что многие мигранты специально дожидаются предельного призывного возраста и только потом получают российское гражданство.
По данным Министерства внутренних дел, гражданство России за январь – октябрь 2023 года получили свыше 318 тысяч иностранцев. В настоящее время призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее стало известно, что судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru