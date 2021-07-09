В России могут отменить разрешения на временное проживание
МВД России выступило с инициативой, которые вносят изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, сообщает РИА Новости.
Ведомство предложило отменить разрешения на временное проживание, установив три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).
Также в подготовленном проекте закона предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц – физических и юридических.
Регулировать трудовую миграцию МВД России предлагает с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.
Напомним, граждан иностранных государств обяжут при въезде в Россию подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в стране.
Введение института «соглашения о лояльности» соответствует концепции проекта нового федерального закона в сфере миграции.
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