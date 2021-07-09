В России могут отменить разрешения на временное проживание

МВД России выступило с инициативой, которые вносят изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, сообщает РИА Новости.

Прибывающих в Россию мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

Ведомство предложило отменить разрешения на временное проживание, установив три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

Также в подготовленном проекте закона предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц – физических и юридических.

Регулировать трудовую миграцию МВД России предлагает с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Напомним, граждан иностранных государств обяжут при въезде в Россию подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в стране.

Введение института «соглашения о лояльности» соответствует концепции проекта нового федерального закона в сфере миграции.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МигрантыМВД РФ
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