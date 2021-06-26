Прибывающих в Россию мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

Граждан иностранных государств обяжут при въезде в Россию подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, введение института «соглашения о лояльности» соответствует концепции проекта нового федерального закона в сфере миграции.

«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — подчеркнули в МВД.

В министерстве пояснили, что иностранцы будут подписывать соглашения о лояльности, въезжая в Россию в визовом порядке, при подаче заявления о выдаче визы. При подписании соглашения мигрант подтверждает информированность, в том числе о последствиях несоблюдения правил, дает согласие не причинять ущерб РФ и берет обязательство оплатить расходы по возможной высылке в случае нарушений иностранцем условий документа.

Кроме того, при подписании соглашения мигрантами, въезжающими в РФ без визы, будет проводиться обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

