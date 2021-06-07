В России могут отменить грузопассажирские рейсы

Российские авиакомпании могут лишиться допуска на выполнение грузопассажирских рейсов, если на них летают туристы в страны, с которыми авиасообщение не возобновлено. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты и авиабилеты

Ростуризм обратился к авиаперевозчикам с предупреждением об ответственности перед клиентами. В ведомстве подчеркнули, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей других государств, сообщило ФАН.

Сейчас Россия наладила авиасообщение с 43 странами, рассказал ТК «360». В них осуществляются как грузопассажирские рейсы, так и обычные. Самым популярным направлением на лето 2021 года стала Греция, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Запрет ПолётовЗапретАвиакомпанииАвиаперелетыСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры