В России могут отменить грузопассажирские рейсы

Ростуризм обратился к авиаперевозчикам с предупреждением об ответственности перед клиентами. В ведомстве подчеркнули, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей других государств, сообщило ФАН.

Сейчас Россия наладила авиасообщение с 43 странами, рассказал ТК «360». В них осуществляются как грузопассажирские рейсы, так и обычные. Самым популярным направлением на лето 2021 года стала Греция, пишет Газета.ру.

