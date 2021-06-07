В России могут отменить грузопассажирские рейсы
Российские авиакомпании могут лишиться допуска на выполнение грузопассажирских рейсов, если на них летают туристы в страны, с которыми авиасообщение не возобновлено. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Ростуризм обратился к авиаперевозчикам с предупреждением об ответственности перед клиентами. В ведомстве подчеркнули, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей других государств, сообщило ФАН.
Сейчас Россия наладила авиасообщение с 43 странами, рассказал ТК «360». В них осуществляются как грузопассажирские рейсы, так и обычные. Самым популярным направлением на лето 2021 года стала Греция, пишет Газета.ру.
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