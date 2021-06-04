Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты и авиабилеты

Генпрокуратура РФ заявила, что нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей», - сказал Краснов.

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Он призвал бизнес проявлять социальную ответственность. «Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать», - заявил глава Генпрокуратуры.

Между тем, Минэкономразвития РФ на регулярной основе рассматривает необходимость принятия дополнительных мер по сдерживанию роста цен на товары. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2021 рассказал замглавы ведомства Владимир Ильичёв.

Перед парламентскими выборами будет увеличиваться количество разговоров о том, как в России удалось героически снизить инфляцию, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал оценку Росстата, по которой инфляция в России по итогам апреля замедлилась на 0,3%.

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ФОТО: РИА Новости
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