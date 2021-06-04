Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты и авиабилеты

Генпрокуратура РФ заявила, что нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей», - сказал Краснов.