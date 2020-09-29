В России могут ограничить перевозку табака физлицами
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который определяет, максимум табака, который могут перевозить по территории РФ физлица, сообщает РИА Новости.
«Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека», - сообщает агентство.
Авторы законопроекта надеются тем самым пресечь неконтролируемый и нелегальный оборот табака и изделий из него. Также в пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые меры позволят пополнить бюджеты всех уровней.
Неделю назад Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на обычные и электронные сигареты, а также табачную продукцию на 20%. Новые правила вступят в силу в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет к росту нелегального рынка.
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