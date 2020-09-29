В России могут ограничить перевозку табака физлицами

Авторы законопроекта надеются тем самым пресечь неконтролируемый и нелегальный оборот табака и изделий из него. Также в пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые меры позволят пополнить бюджеты всех уровней.

Неделю назад Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на обычные и электронные сигареты, а также табачную продукцию на 20%. Новые правила вступят в силу в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет к росту нелегального рынка.

