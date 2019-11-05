В России могут ограничить число разрешений на такси

Российские регионы могут получить право ограничивать число разрешений на такси. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. По его словам, такие меры позволят поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси. Кроме того, считает Старовойтов, водители впоследствии смогут рассчитывать на более высокий заработок, сообщает Ura.ru.

Однако агрегаторы посчитали такое предложение парламентариев крайне опасным, поскольку его реализация может привести к резкому росту числа нелегальных таксистов в стране.

Ранее в последний день весенней сессии Государственной Думы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов предположил, что при принятии этого закона стоимость услуг у легальных таксопарков может вырасти в 10 раз.

