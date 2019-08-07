Профсоюз такси: Цена на поездку может вырасти в 10 раз

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Государственной Думы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям.

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов предположил, что при принятии этого закона стоимость услуг у легальных таксопарков может вырасти в 10 раз.

«В случае принятия этого законопроекта агрегаторы уберут из своего названия слово "такси", и станут так называемой "доской объявления", сервисами "попутчиков", "друзей". Цена у легальных таксистов вырастет в 10 раз. Либо цена останется на том же уровне, но будут нелегальные извозы», - отметил он.

Ранее в пресс-центре НСН исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская рассказала, что у нее есть вопросы к новым требованиям законопроекта. Она предложила провести исследование, какие именно водители чаще совершают нарушения и попадают в ДТП.



