Эксперты туротрасли рассказали, чем заменить «привлекательный паспорт»
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН рассказал, когда россияне смогут ездить в Европу без виз.
Японский паспорт оказался на первом месте в рейтинге популярности, который обновила швейцарская компания Henley&Partners. Новая редакция размещена на сайте компании.
Популярность российского паспорта – на 51 месте. Граждане РФ без визы могут путешествовать по 118 странам.
Возможность ездить за рубеж без виз влияет на развитие туристической отрасли, считает главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. Он привел в пример украинцев, которые стали в больше количестве посещать европейские страны после получения шенгенской визы. Об этом Песков рассказал в эфире НСН.
«Украинцев стало в Европе гораздо больше. Так что привлекательность паспорта влияет на туристическую отрасль. С другой стороны, есть много вариантов, которые могут заменить безвизовый въезд. Его порядок обсуждается и оформляется на уровне МИДов. Речь идет о межправительственных соглашениях, которые позволяют при оформлении загранпаспорта сразу получить многолетнюю визу», - отметил собеседник НСН.
Алексей Песков также рассказал о перспективах повышения рейтинга российского паспорта за счет увеличения числа стран, куда граждане страны могут поехать без визы или в упрощенном порядке ее получения.
«Постоянно список расширяется. Но, правда, за счет не принципиальных для российского туризма стран. Вполне возможно, в недалеком будущем будет у России безвизовый обмен с Европой. С Великобританией и США, полагаю, придется ждать подольше. Но все идет в этом направлении», - заявил эксперт.
Ранее украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН назвал плохой шуткой президентской команды запрет на выезд граждан страны в Россию по внутренним паспортам.
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