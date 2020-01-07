Эксперты туротрасли рассказали, чем заменить «привлекательный паспорт»

Японский паспорт оказался на первом месте в рейтинге популярности, который обновила швейцарская компания Henley&Partners. Новая редакция размещена на сайте компании.

Популярность российского паспорта – на 51 месте. Граждане РФ без визы могут путешествовать по 118 странам.

Возможность ездить за рубеж без виз влияет на развитие туристической отрасли, считает главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. Он привел в пример украинцев, которые стали в больше количестве посещать европейские страны после получения шенгенской визы. Об этом Песков рассказал в эфире НСН.

«Украинцев стало в Европе гораздо больше. Так что привлекательность паспорта влияет на туристическую отрасль. С другой стороны, есть много вариантов, которые могут заменить безвизовый въезд. Его порядок обсуждается и оформляется на уровне МИДов. Речь идет о межправительственных соглашениях, которые позволяют при оформлении загранпаспорта сразу получить многолетнюю визу», - отметил собеседник НСН.