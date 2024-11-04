С начала года более 3 тысяч иностранцев-участников СВО получили гражданство РФ
4 ноября 202401:31
С начала 2024 года более 3,3 тысяч иностранных граждан, которые участвовали в специальной военной операции, получили гражданство России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Это произошло в соответствии с указом главы государства. Документ был подписан в январе 2024 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru