С начала года более 3 тысяч иностранцев-участников СВО получили гражданство РФ

С начала 2024 года более 3,3 тысяч иностранных граждан, которые участвовали в специальной военной операции, получили гражданство России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Это произошло в соответствии с указом главы государства. Документ был подписан в январе 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России.

