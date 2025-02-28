В России легализовались более 500 майнеров
В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, было включено 518 майнеров. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
В сообщении говорится, что также в список был включен 91 оператор майнинговой инфраструктуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России признаётся легальной деятельность по майнингу криптовалют, сообщает RT.
Согласно документу, добычей криптовалюты, помимо юрлиц и индивидуальных предпринимателей, смогут заниматься простые граждане, не превышающие лимиты энергопотребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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