В России легализовались более 500 майнеров

В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, было включено 518 майнеров. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

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В сообщении говорится, что также в список был включен 91 оператор майнинговой инфраструктуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России признаётся легальной деятельность по майнингу криптовалют, сообщает RT.

Согласно документу, добычей криптовалюты, помимо юрлиц и индивидуальных предпринимателей, смогут заниматься простые граждане, не превышающие лимиты энергопотребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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