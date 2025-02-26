В Дагестане уволены сотрудники «Дагэнерго» за укрытие майнинг-ферм

Контролеры компании «Дагэнерго», отвечавшие за обслуживание участков, на которых были выявлены нелегальные майнинг-фермы, уволены по результатам служебных проверок. Как сообщил и.о. директора компании Арсен Гаджиев, данные сотрудники оказались замешаны в хищении электроэнергии и сотрудничали с владельцами криптоферм.

Гаджиев подчеркнул, что такие действия сотрудников компании неприемлемы, и они будут исключены из организации. Он также отметил, что в случае выявления других сотрудников, причастных к подобным нарушениям, последуют аналогичные меры.