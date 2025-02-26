В Дагестане уволены сотрудники «Дагэнерго» за укрытие майнинг-ферм

Контролеры компании «Дагэнерго», отвечавшие за обслуживание участков, на которых были выявлены нелегальные майнинг-фермы, уволены по результатам служебных проверок. Как сообщил и.о. директора компании Арсен Гаджиев, данные сотрудники оказались замешаны в хищении электроэнергии и сотрудничали с владельцами криптоферм.

Гаджиев подчеркнул, что такие действия сотрудников компании неприемлемы, и они будут исключены из организации. Он также отметил, что в случае выявления других сотрудников, причастных к подобным нарушениям, последуют аналогичные меры.

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Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в республике за последние два месяца было выявлено несколько новых случаев хищения электроэнергии для майнинг-ферм.

С января 2025 года на территории Дагестана и других регионов России вступают в силу ограничения на майнинг криптовалюты. Постановление правительства запрещает эту деятельность в 10 субъектах страны до марта 2031 года, с частичными ограничениями в других регионах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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