Компании готовы предложить подросткам на летней подработке до 30 тысяч рублей
Чаще всего несовершеннолетним предлагают вакансии помощников или младших сотрудников, заявил НСН Гарри Мурадян.
Подростки, как правило, трудоустраиваются для летней подработки в крупные компании, либо работают без официального договора, при этом могут рассчитывать на зарплату до 30 тысяч рублей. Об этом в интервью НСН рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
В опросе SuperJob 25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать. Это максимальный показатель за 3 года. Для сравнения, в прошлом году только 19% респондентов заявляли о намерениях подростков подрабатывать. Мурадян пояснил, что несовершеннолетним доступно несколько вариантов вакансий.
«Доступны все профессии, которые связаны с «принеси-подай» - ассистенты, помощники, младшие специалисты, таких вакансий подавляющее большинство. Также подростков нанимают на должность маркетологов, копирайтеров, монтажеров видео. Еще раздача флаеров, курьеры. Доступна сезонная работа: продавцы кукурузы, мороженого и прочего. Преимущественно работают с 16 лет. Подростки могут рассчитывать на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей», - сказал он.
По словам собеседника НСН, чаще всего подростков нанимают крупные компании.
«Малый и средний бизнес не особо заинтересованы в официальном трудоустройстве подростков. Но если мы говорим про большие компании, типа «Росатома» и РЖД, то они нанимают на работу через российские студенческие отряды. Устраивая несовершеннолетнего из РСО, работодатель освобождается от уплаты страховых взносов, это порядка 30% совокупной зарплаты», - заявил он.
Как напомнил Мурадян, с прошлого года действует упрощенное трудоустройство несовершеннолетних. Детям из полных семей достаточно предоставить только справку от родителей. В ином случае по-прежнему требуется полный пакет документов. Однако несовершеннолетних чаще всего устраивают неофициально, уточнил HR-эксперт.
«Количество проверок и отчетности настолько большое, что либо бизнес должен быть большим, чтобы поставить это на поток, либо проще оформлять неофициально. К сожалению, так чаще всего и происходит, работодатель в этом случае готов предложить чуть больше. Подростки работают за деньги на карту. При официальном трудоустройстве надо платить налоги. При оформлении несовершеннолетнего в ту же неделю к компании приходит с проверкой налоговая, прокуратура и Минтруд посмотреть, не нарушаются ли права детей. Если подростка оформляют, обычно заключается срочный договор, а не ГПХ подходит не всегда», - заключил собеседник НСН.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи. По его словам, каждый десятый подросток в России получает первый трудовой опыт до 18 лет. В прошлом году центры занятости помогли 600 тысячам молодых ребят найти подработку на каникулы, передает «Радиоточка НСН».
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