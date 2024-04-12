Компании готовы предложить подросткам на летней подработке до 30 тысяч рублей

В опросе SuperJob 25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать. Это максимальный показатель за 3 года. Для сравнения, в прошлом году только 19% респондентов заявляли о намерениях подростков подрабатывать. Мурадян пояснил, что несовершеннолетним доступно несколько вариантов вакансий.

«Доступны все профессии, которые связаны с «принеси-подай» - ассистенты, помощники, младшие специалисты, таких вакансий подавляющее большинство. Также подростков нанимают на должность маркетологов, копирайтеров, монтажеров видео. Еще раздача флаеров, курьеры. Доступна сезонная работа: продавцы кукурузы, мороженого и прочего. Преимущественно работают с 16 лет. Подростки могут рассчитывать на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей», - сказал он.

По словам собеседника НСН, чаще всего подростков нанимают крупные компании.

«Малый и средний бизнес не особо заинтересованы в официальном трудоустройстве подростков. Но если мы говорим про большие компании, типа «Росатома» и РЖД, то они нанимают на работу через российские студенческие отряды. Устраивая несовершеннолетнего из РСО, работодатель освобождается от уплаты страховых взносов, это порядка 30% совокупной зарплаты», - заявил он.

Как напомнил Мурадян, с прошлого года действует упрощенное трудоустройство несовершеннолетних. Детям из полных семей достаточно предоставить только справку от родителей. В ином случае по-прежнему требуется полный пакет документов. Однако несовершеннолетних чаще всего устраивают неофициально, уточнил HR-эксперт.

«Количество проверок и отчетности настолько большое, что либо бизнес должен быть большим, чтобы поставить это на поток, либо проще оформлять неофициально. К сожалению, так чаще всего и происходит, работодатель в этом случае готов предложить чуть больше. Подростки работают за деньги на карту. При официальном трудоустройстве надо платить налоги. При оформлении несовершеннолетнего в ту же неделю к компании приходит с проверкой налоговая, прокуратура и Минтруд посмотреть, не нарушаются ли права детей. Если подростка оформляют, обычно заключается срочный договор, а не ГПХ подходит не всегда», - заключил собеседник НСН.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи. По его словам, каждый десятый подросток в России получает первый трудовой опыт до 18 лет. В прошлом году центры занятости помогли 600 тысячам молодых ребят найти подработку на каникулы, передает «Радиоточка НСН».

