В России изменят требования к автомобильной аптечке

Минздрав подготовил проект новых требований к аптечке в автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ведомство здравоохранения предлагает добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты.



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ФОТО: flickr/Chapendra
ТЕГИ:МинздравАвтомобиль
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