В России изменят правила приема в вузы

По его словам, предлагается, что абитуриент должен составить список из пяти вузов и обозначить среди них приоритетность. При этом в дальнейшем эта приоритетность может быть изменена.

«Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз», - пояснил замминистра на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

Он подчеркнул, что это поможет абитуриентам полностью реализовать свое право на выбор учебного заведения.

Афанасьев добавил, что новые правила могут ввести в действие уже в следующем учебном году.

Ранее Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

