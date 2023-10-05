В России изменят правила приема в вузы
В России изменят правила зачисления в высшие учебные заведения страны. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает «Российская газета».
По его словам, предлагается, что абитуриент должен составить список из пяти вузов и обозначить среди них приоритетность. При этом в дальнейшем эта приоритетность может быть изменена.
«Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз», - пояснил замминистра на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.
Он подчеркнул, что это поможет абитуриентам полностью реализовать свое право на выбор учебного заведения.
Афанасьев добавил, что новые правила могут ввести в действие уже в следующем учебном году.
Ранее Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин увеличил зарплаты судей
- Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Таможенники изъяли у «мисс Москва – 2018» сумку и браслет за 2 млн рублей
- «Смена режима на Украине»: Аксенов назвал цель спецоперации
- Минобороны РФ: ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
- «Протухшая новость»: «Ночные снайперы» ответили на призывы отменить концерт в Сургуте
- Путин создал новую комиссию СБ РФ по борьбе с угрозами биобезопасности
- Хакеры слили в сеть данные 7 тысяч клиентов компании Sony в США
- СМИ: Латвия может депортировать более трех тысяч россиян
- СМИ: в российских онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru