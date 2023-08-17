Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах

Желающим перейти на бюджет нужно подать заявление. Они не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и просрочек по оплате за обучение.

Также претенденту на бюджетное место необходимо предоставить в администрацию вуза или колледжа документ, подтверждающий участие в СВО.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что в 2023 году в военные вузы зачислили 1,5 тысячи участников спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

