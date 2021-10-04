В России из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за коронавируса по всей России отменяются все массовые мероприятия, сообщает РИА Новости.

По её словам, в настоящее время в стране нет ни одного региона, где разрешены мероприятия с участием больше трёх тысяч человек.

«Массовые мероприятия остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - подчеркнула Попова.

Она добавила, что массовые мероприятия с участием от одной до трёх тысяч человек разрешено проводить только в двух субъектах РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что от коронавируса следует привить 100% медработников, сообщает RT.

