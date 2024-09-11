В России испытают систему посадки на поезд по биометрии

В России пройдут испытания возможности посадки на поезд по биометрии. Об этом со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ) сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что тестирование на вокзалах и станциях стартует в сентябре и завершится к концу года.

«Подтверждение личности по биометрии будет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их», - говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, ужесточающий биометрический контроль для трудовых мигрантов при пересечении границы РФ, сообщает RT.

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