В России испытают систему посадки на поезд по биометрии
11 сентября 202418:13
В России пройдут испытания возможности посадки на поезд по биометрии. Об этом со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ) сообщает РИА Новости.
Отмечается, что тестирование на вокзалах и станциях стартует в сентябре и завершится к концу года.
«Подтверждение личности по биометрии будет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их», - говорится в сообщении.
Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, ужесточающий биометрический контроль для трудовых мигрантов при пересечении границы РФ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru