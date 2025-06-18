В России исключили возвращение Renault в ближайшие пять лет
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что продукция Renault была дешевле АвтоВАЗа, поэтому россияне скучают по бренду.
В ближайшие пять лет Renault и другие автомобильные бренды вряд ли осмелятся вернуться на территорию РФ, так как для этого потребуется выполнение ряда «секретных» условий, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Первый вице-премьер Мантуров в интервью РБК оценил шансы на возвращение Renault в капитал АвтоВАЗа. Он отметил, что власти видят недружественные действия Renault и учтут этот момент при возможном возвращении компании в Россию. До этого стало известно, что Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. По его словам, в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала АвтоВАЗа и «Автофрамоса» была заложена опция возвращения в течение шести лет. Пока все идет к тому, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации, добавил он. Хайцеэр также исключил сценарий скорого возвращения западного бренда.
«Учитывая сегодняшние тенденции, очень велика вероятность, что возвращения никакого не будет. Такой сценарий максимально приближен к действительности. Во-первых, есть риски отсутствия потепления отношений между нами и Евросоюзом. Санкции будут продолжать действовать. Во-вторых, ряд условий заключенного соглашения не будет выполнен. Я этот документ не читал, но такое соглашение составлено со многими брендами. Никто не знает, какие там условия прописаны. Но вряд ли мы можем ожидать, что в ближайшие пять лет кто-то найдет в себе смелость вернуться в качестве производителя автомобиля на территорию РФ», - рассказал он.
По его словам, россияне скучают по автомобилям Renault, так как это был надежный вариант по приемлемой цене.
«Автомобилисты в России скучают по всем брендам, откровенно говоря. Потери для потребителей, конечно, есть. Renault – это качественные и доступные машины, простые и надежные. Продукция бренда была весьма популярна среди россиян, особенно среди людей с невысоким достатком. Эта машина была более доступна и привлекательна, чем автомобили для сегодняшних покупателей АвтоВАЗа. Продукция Renault была дешевле. Надежность и приемлемая цена были решающим фактором при покупке», - добавил собеседник НСН.
Французский автомобильный концерн Renault не сможет вернуть свою долю в АвтоВАЗе за один рубль, заявил президент российского автопроизводителя Максим Соколов. По его словам, в случае возращения французам придётся компенсировать инвестиции в АвтоВАЗ, которые составили более 27,5 млрд рублей и почти 40 млрд рублей в 2023 и 2024 годах, соответственно. Плюс минимум 45 млрд рублей вложений, запланированных на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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