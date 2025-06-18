«Учитывая сегодняшние тенденции, очень велика вероятность, что возвращения никакого не будет. Такой сценарий максимально приближен к действительности. Во-первых, есть риски отсутствия потепления отношений между нами и Евросоюзом. Санкции будут продолжать действовать. Во-вторых, ряд условий заключенного соглашения не будет выполнен. Я этот документ не читал, но такое соглашение составлено со многими брендами. Никто не знает, какие там условия прописаны. Но вряд ли мы можем ожидать, что в ближайшие пять лет кто-то найдет в себе смелость вернуться в качестве производителя автомобиля на территорию РФ», - рассказал он.

По его словам, россияне скучают по автомобилям Renault, так как это был надежный вариант по приемлемой цене.

«Автомобилисты в России скучают по всем брендам, откровенно говоря. Потери для потребителей, конечно, есть. Renault – это качественные и доступные машины, простые и надежные. Продукция бренда была весьма популярна среди россиян, особенно среди людей с невысоким достатком. Эта машина была более доступна и привлекательна, чем автомобили для сегодняшних покупателей АвтоВАЗа. Продукция Renault была дешевле. Надежность и приемлемая цена были решающим фактором при покупке», - добавил собеседник НСН.



Французский автомобильный концерн Renault не сможет вернуть свою долю в АвтоВАЗе за один рубль, заявил президент российского автопроизводителя Максим Соколов. По его словам, в случае возращения французам придётся компенсировать инвестиции в АвтоВАЗ, которые составили более 27,5 млрд рублей и почти 40 млрд рублей в 2023 и 2024 годах, соответственно. Плюс минимум 45 млрд рублей вложений, запланированных на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

