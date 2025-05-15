«По абрикосам ключевые поставщики в РФ – это Узбекистан, Турция и Таджикистан. Поставки начинаются обычно после 25 мая. Сезон ввоза идет по август включительно. По персикам сезон поставок уже начался. Его обычно открывает Турция – с конца апреля. В мае Турция является единственным поставщиком, а с июня поставки помимо Турции осуществляют Азербайджан, Узбекистан, Грузия», - рассказал он.

Аналитик отметил, что в мае килограмм импортных персиков обойдется в 421 рубль против 300 рублей в прошлом году.

«Импортные персики уже появились в продаже. По данным АБ-Центр (срез по федеральным сетям Москвы), средние цены на 9 мая составили 421 рубль за кг против 300 рублей на аналогичную дату годом ранее. То есть здесь за год отмечается рост на 40%. Но поставки только начались, окончательные выводы об изменении цен можно будет сделать через пару недель», - заключил собеседник НСН.

Ягодная отрасль в России не может развиваться, потому что не хватает рабочих рук и финансирования, заявил в эфире НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.

