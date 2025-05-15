В России импортные персики подорожали на 40% за год
В мае Турция является единственным поставщиком персиков в Россию, заявил НСН руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
В России импортные персики за год подорожали на 40%, заявил НСН руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
Цены на черешню, абрикосы, персики и свеклу на российском рынке могут значительно вырасти из-за массовой гибели урожая, вызванной сильными заморозками в регионах РФ, пишут СМИ. В Крыму, например, у местных садоводов погибло почти 100% абрикосов, черешни — около 60%, Заморозки повредили персик, сливу и черную смородину. Спад урожая косточковых прогнозируют в два раза. Плугов отметил, что оценить рост цен на импорт можно пока только по персикам.
«По абрикосам ключевые поставщики в РФ – это Узбекистан, Турция и Таджикистан. Поставки начинаются обычно после 25 мая. Сезон ввоза идет по август включительно. По персикам сезон поставок уже начался. Его обычно открывает Турция – с конца апреля. В мае Турция является единственным поставщиком, а с июня поставки помимо Турции осуществляют Азербайджан, Узбекистан, Грузия», - рассказал он.
Аналитик отметил, что в мае килограмм импортных персиков обойдется в 421 рубль против 300 рублей в прошлом году.
«Импортные персики уже появились в продаже. По данным АБ-Центр (срез по федеральным сетям Москвы), средние цены на 9 мая составили 421 рубль за кг против 300 рублей на аналогичную дату годом ранее. То есть здесь за год отмечается рост на 40%. Но поставки только начались, окончательные выводы об изменении цен можно будет сделать через пару недель», - заключил собеседник НСН.
Ягодная отрасль в России не может развиваться, потому что не хватает рабочих рук и финансирования, заявил в эфире НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.
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