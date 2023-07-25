В России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты

Уточняется, что с таким предложением выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, внеся соответствующие поправки в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн, в свою очередь, поддержал такую идею. По его словам, согласно нововведению, зарегистрироваться на российских сайтах можно будет четырьмя способами: используя номер телефона, с помощью портала «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ.

Законопроект рассмотрят во втором чтении 25 июля, а сами изменения могут вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

Ранее Хинштейн сообщал, что в осеннюю сессию планируется разработать законопроект о дипфейках, напоминает RT.

