В России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты
В Госдуму внесли законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты, сообщает газета «Ведомости».
Уточняется, что с таким предложением выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, внеся соответствующие поправки в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн, в свою очередь, поддержал такую идею. По его словам, согласно нововведению, зарегистрироваться на российских сайтах можно будет четырьмя способами: используя номер телефона, с помощью портала «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ.
Законопроект рассмотрят во втором чтении 25 июля, а сами изменения могут вступить в силу с 1 декабря 2023 года.
Ранее Хинштейн сообщал, что в осеннюю сессию планируется разработать законопроект о дипфейках, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru