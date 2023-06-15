Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано

В рамках панельной дискуссии «Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности» на ПМЭФ он отметил, что сначала следует создать российский видеосервис подобного уровня.

Депутат указал, что Rutube или какой-либо другой отечественный видеосервис пока ещё не вышли на уровень адекватной конкуренции с YouTube.

«Пока мы не сделали продукт, который может в полном объёме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А оснований для блокировки у него выше крыши», - заключил Хинштейн.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube нельзя по техническим причинам, передает «Радиоточка НСН».

