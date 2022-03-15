В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей

Парламент Башкирии предложил запретить в России распространение среди детей движения чайлдфри. Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что сейчас готовится соответствующий федеральный законопроект, передает пресс-служба палаты.

По мнению парламентария, идеология добровольного отказа от рождения детей «противоречит государственной политике нашей страны, ведёт к деградации общественных институтов и депопуляции». Между тем, защита несовершеннолетних от такого рода информации будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе.

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Толкачев полагает, что пришедшая в Россию с Запада идеология чайлдфри получила «довольно широкое распространение среди российской молодёжи». Одновременно спикер подчеркнул, что взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей и это его личный выбор.

Сейчас проект находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном Собрании РФ, после его планируется внести в Госдуму.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПропагандаДетиЗаконопроекты
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