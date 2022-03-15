В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей

Толкачев полагает, что пришедшая в Россию с Запада идеология чайлдфри получила «довольно широкое распространение среди российской молодёжи». Одновременно спикер подчеркнул, что взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей и это его личный выбор.

Сейчас проект находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном Собрании РФ, после его планируется внести в Госдуму.



