В России хотят заблокировать два почтовых сервиса

В Роскомнадзоре предупреждали о намерении пойти в суд еще в сентябре. Тогда в службе сообщили, что владельцы сервисов проигнорировали их запросы, передает «Интерфакс».

Владельцем сервиса Mailbox.org является немецкая компания Heinlein Support GmbH, сервиса Scryptmail - компания SCRYPTmail LLC, основателем которой является Сергей Крутов. Как ранее сообщал РБК, сервисы не предоставили данные и ФСБ. Интерес спецслужбы к сервисам может быть связан с ложными сообщениями о минированиях, говорили опрошенные изданием эксперты.

