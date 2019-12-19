Роскомнадзор навсегда заблокировал доступ к порталу LostFilm

Популярный торрент-сайт LostFilm навсегда заблокирован в РФ за нарушение авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что такое решение принял суд после иска правообладателя - корпорации «Ворнер Браз. Интертеймент Инк». Компания подала в суд с целью защиты исключительного права на сериал "Supergirl".

Как отмечает агентство, на ряду с LostFilm были заблокированы еще несколько сайтов, в том числе http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net.



