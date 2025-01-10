В России хотят снизить срок временной нетрудоспособности
Кабмин России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
За шесть лет планируется ежегодно снижать показатель на 1,5-2,5 процента. Такая мера, как ожидается, приведет к повышению эффективности и продуктивности труда.
Также план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием россиян, для изучения и коррекции их питания, развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.
Ранее в России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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