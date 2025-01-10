В России хотят снизить срок временной нетрудоспособности

За шесть лет планируется ежегодно снижать показатель на 1,5-2,5 процента. Такая мера, как ожидается, приведет к повышению эффективности и продуктивности труда.

Также план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием россиян, для изучения и коррекции их питания, развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.

Ранее в России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

