В России хотят смягчать наказание жертвам насилия
Представители партии «Новые люди» предложили сделать смягчающим обстоятельством, если преступление совершено жертвой домашнего насилия против агрессора. Предложенный ими законопроект направлен на оценку в правительство и Верховный суд.
Авторы инициативы пояснили, что поправки позволят более справедливо оценивать тяжесть преступления, степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия, в том числе учитывать ее психологическое состояние в момент совершения преступления, сообщает NEWS.ru.
Обращение представитель партии направили премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой.
Предложение появилось на фоне вынесения приговора бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» Оксане Гончаровой, убившей своего гражданского мужа. Женщина, которая на протяжении многих лет подвергалась избиениям и издевательствам со стороны мужа, получила семь лет колонии.
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