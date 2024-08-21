В России хотят смягчать наказание жертвам насилия

Представители партии «Новые люди» предложили сделать смягчающим обстоятельством, если преступление совершено жертвой домашнего насилия против агрессора. Предложенный ими законопроект направлен на оценку в правительство и Верховный суд.

СМИ: бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову обвинили в убийстве мужа

Авторы инициативы пояснили, что поправки позволят более справедливо оценивать тяжесть преступления, степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия, в том числе учитывать ее психологическое состояние в момент совершения преступления, сообщает NEWS.ru.

Обращение представитель партии направили премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой.

Предложение появилось на фоне вынесения приговора бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» Оксане Гончаровой, убившей своего гражданского мужа. Женщина, которая на протяжении многих лет подвергалась избиениям и издевательствам со стороны мужа, получила семь лет колонии.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаДомашнее Насилие

Горячие новости

Все новости

партнеры