В России хотят смягчать наказание жертвам насилия

Авторы инициативы пояснили, что поправки позволят более справедливо оценивать тяжесть преступления, степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия, в том числе учитывать ее психологическое состояние в момент совершения преступления, сообщает NEWS.ru.

Обращение представитель партии направили премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой.

Предложение появилось на фоне вынесения приговора бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» Оксане Гончаровой, убившей своего гражданского мужа. Женщина, которая на протяжении многих лет подвергалась избиениям и издевательствам со стороны мужа, получила семь лет колонии.



