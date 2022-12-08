В России хотят пожизненно сажать за содействие диверсантам

В Госдуму будет внесен проект о наказании за содействие диверсионной деятельности. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По его словам, документ предлагает наказание за подобное деяние вплоть до пожизненного лишения свободы.

Депутат уточнил, что уголовная ответственность вводится не только для тех, кто совершает диверсионные акты, но и содействует их совершению, в том числе организовывает, финансирует, агитирует, обучает.