В России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Кроме того, предлагается лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, из-за боязни перед мигрантами россиянки стали бояться по вечерам выходить на улицу. Депутат охарактеризовал проблему как «острую».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий полиции выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

