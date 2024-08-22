В России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие
Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» внесут проект закона, которым предлагается лишать мигрантов гражданства РФ за насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.
Кроме того, предлагается лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, из-за боязни перед мигрантами россиянки стали бояться по вечерам выходить на улицу. Депутат охарактеризовал проблему как «острую».
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий полиции выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие
- Газманов, SHAMAN и другие снялись в клипе «Любэ»
- Прорваться в Брянскую область пытались более 200 диверсантов ВСУ
- Белый дом оставил без комментариев сообщения о поставках дальнобойных ракет Киеву
- СМИ: Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ
- Советник Трампа заявил, что экс-президент может позвонить Путину
- В Верховной Раде заявили о тысячах дезертирах в ВСУ
- Трамп заявил об опустевших оружейных складах США из-за поставок Киеву
- Трамп пообещал уволить военных, причастных к выводу войск из Афганистана
- В США не признали использование HIMARS ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru