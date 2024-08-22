В России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» внесут проект закона, которым предлагается лишать мигрантов гражданства РФ за насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, предлагается лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, из-за боязни перед мигрантами россиянки стали бояться по вечерам выходить на улицу. Депутат охарактеризовал проблему как «острую».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий полиции выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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