В России хотят изменить схему оплаты ЖКУ

Сегодня в ЖКУ входят текущий ремонт, вывоз мусора, уборка подъездов, вода, тепло и другие. Переводить оплату за них предлагают не сразу управляющей компании, а на специальные счета. Инициативу фонда поддерживают в Госдуме. Депутаты могут рассмотреть ее уже в 2023 году.

Введение новой схемы позволит лучше контролировать деньги жильцов, выделенные на оплату ЖКУ. Подобную систему в данный момент используют для накопления средств на капремонт.

Ранее стало известно, что Минстрой включит оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах в платежи за ЖКУ. Проработать соответствующие меры ведомству поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

