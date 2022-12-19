В России хотят изменить схему оплаты ЖКУ
Систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут изменить в России, сообщают «Известия» со ссылкой на фонд «Институт экономики города».
Сегодня в ЖКУ входят текущий ремонт, вывоз мусора, уборка подъездов, вода, тепло и другие. Переводить оплату за них предлагают не сразу управляющей компании, а на специальные счета. Инициативу фонда поддерживают в Госдуме. Депутаты могут рассмотреть ее уже в 2023 году.
Введение новой схемы позволит лучше контролировать деньги жильцов, выделенные на оплату ЖКУ. Подобную систему в данный момент используют для накопления средств на капремонт.
Ранее стало известно, что Минстрой включит оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах в платежи за ЖКУ. Проработать соответствующие меры ведомству поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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