В России готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев
Законопроект, предусматривающий проведение дактилоскопии и идентификации иностранцев при въезде в страну и выезде, разрабатывают в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
По данным ведомства, документ «Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» представлен для общественного обсуждения.
Как следует из законопроекта, пограничники при наличии технической возможности будут проводить дактилоскопию, фотографирование или идентификацию в режиме реального времени. Эти данные передадут в МВД в течение суток со дня пересечения иностранцем госграницы (если есть техническая возможность — в режиме реального времени).
«В случае выявления при идентификации иностранного гражданина, изменившего свои установочные данные, въезд которому в РФ ограничен, такой иностранный гражданин подлежит ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в законопроекте.
Информация о людях, находящихся в международном или федеральном розыске, будет предоставлена инициатору розыска.
Ранее начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что правоохранители в качестве эксперимента в ближайшее время начнут проводить дактилоскопию и делать фото мигрантов в аэропортах Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru