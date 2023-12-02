В России готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев

По данным ведомства, документ «Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» представлен для общественного обсуждения.

Как следует из законопроекта, пограничники при наличии технической возможности будут проводить дактилоскопию, фотографирование или идентификацию в режиме реального времени. Эти данные передадут в МВД в течение суток со дня пересечения иностранцем госграницы (если есть техническая возможность — в режиме реального времени).

«В случае выявления при идентификации иностранного гражданина, изменившего свои установочные данные, въезд которому в РФ ограничен, такой иностранный гражданин подлежит ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в законопроекте.

Информация о людях, находящихся в международном или федеральном розыске, будет предоставлена инициатору розыска.

Ранее начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что правоохранители в качестве эксперимента в ближайшее время начнут проводить дактилоскопию и делать фото мигрантов в аэропортах Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

