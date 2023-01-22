В России госпитализировали 427 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 22 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 427 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,8%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 834 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 729 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 894 157 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 41 человека. Всего умерли от заболевания 394 694 человека.

Всего за сутки выздоровел 4 021 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 21 306 526 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года, сообщает ТАСС.

