В России госпитализировали 427 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 427 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 22 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 427 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,8%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 834 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 729 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 894 157 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 41 человека. Всего умерли от заболевания 394 694 человека.
Всего за сутки выздоровел 4 021 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 21 306 526 человек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- В России госпитализировали 427 человек с коронавирусом за сутки
- В Госдуме заявили о готовящихся изменениях в школьной программе по литературе
- СМИ: В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Украине
- Володин: Поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе
- Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию
- В АТОР рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах
- В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов
- Врач: эпидемия коронавируса может завершиться через один-два года
- Хоценко: ДНР станет самоокупаемой через 10 лет
- Новые лимиты энергопотребления введены в нескольких регионах Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru