В России госпитализировали 1 441 человека с COVID-19 за 24 часа
В России госпитализировали еще 1 441 пациента с коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
При этом за 24 часа было подтверждено 5 466 случаев заболевания. Днем ранее в стране зарегистрировали 6 207 заразившихся COVID-19.
Также оперштаб сообщает, что за сутки от коронавируса вылечились 7 052 пациента, 125 человек скончались.
С начала пандемии в РФ подтвердили 18 201 074 случая COVID-19, 17 563 272 человека выздоровели, 376 292 пациента умерли.
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Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- В России госпитализировали 1 441 человека с COVID-19 за 24 часа
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru