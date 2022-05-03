В России госпитализировали 1 441 человека с COVID-19 за 24 часа

В России госпитализировали еще 1 441 пациента с коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 152 россиянина с COVID-19

При этом за 24 часа было подтверждено 5 466 случаев заболевания. Днем ранее в стране зарегистрировали 6 207 заразившихся COVID-19.

Также оперштаб сообщает, что за сутки от коронавируса вылечились 7 052 пациента, 125 человек скончались.

С начала пандемии в РФ подтвердили 18 201 074 случая COVID-19, 17 563 272 человека выздоровели, 376 292 пациента умерли.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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