За сутки госпитализировали 1 152 россиянина с COVID-19
За последние сутки в России госпитализировали 1 152 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
По официальным данным, за 24 часа в стране подтвердили 6 207 новых случаев заболевания. Накануне медики зарегистрировали 7 047 пациентов с COVID-19.
При этом за сутки от инфекции вылечились 7 502 пациента, скончались 136 человек.
С начала пандемии в России зафиксировали 18 195 608 случаев COVID-19, 17 556 220 человек выздоровели, 376 167 россиян умерли.
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Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru