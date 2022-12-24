В России госпитализировали 1 108 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 108 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 24 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 192 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 986 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 757 697 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 54 человека. Всего умер от заболевания 21 757 697 человек.
Всего за сутки выздоровел 8 004 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 21 157 222 человека.
Ранее американский ученый Эндрю Хафф, который рассказал о создании коронавируса в китайской лаборатории при финансировании властей США, заявил о преследовании со стороны ФБР, сообщает The Sun.
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21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
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