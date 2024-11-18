В России главной новогодней елкой выбрали дерево из подмосковной Знаменки

Главную новогоднюю елку России привезут в Кремль из подмосковной деревни Знаменка. Об этом сообщили в Управлении делами президента РФ.

В ведомстве отметили, что поиски дерева начали еще летом совместно с правительством Московской области и Комитетом лесного хозяйства региона. В конкурсе на звание главной елки страны участвовали более 25 претенденток. Деревья отбирали по «Кремлевским стандартам»: высоте и возрасту, диаметру ствола, форме кроны, разлету нижних ветвей, отсутствию дефектов, возможности спила.

«Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа... Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров», — подчеркнули в управделами главы государства.

Дерево пирамидальной формы с насыщенной окраской хвои украсит Соборную площадь Кремля.

Между тем участники рынка предупредили, что цены на новогодние елки в 2024 году увеличатся на 10-20% по сравнению с прошлым годом.

