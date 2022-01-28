145 млн человек: Росстат назвал число россиян

В России живет 145,5 млн человек, сообщили в Росстате.

Демографическая статистика показывает, что в декабре эпидемиологическая ситуация стала налаживаться. Значительно сократилась общая смертность – на 16,2% по сравнению с ноябрем 2021 года. Еще сильнее уменьшилось количество умерших от COVID-19 – на 20,5% по сравнению с декабрем 2020 года и на 37,6% по сравнению с ноябрём 2021 года.

Вместе с тем, по данным ведомства, в 2021 году на 15,9% по сравнению с 2020 годом увеличилось число смертей. Однако вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова отметила, что прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19.

А по данным Минздрава, смертность от ряда болезней снизилась. В частности, зафиксировано на 14,6% меньше смертей от болезней эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ, на 8,9% – от туберкулеза всех форм, на 1% – от болезней системы кровообращения на 8,5% – от болезней, связанных с вирусом иммунодефицита человека.