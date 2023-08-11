В России естественная убыль населения снизилась на 29 процентов
Естественная убыль населения в России за январь-июнь 2023 года составила 272 520 человек, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.
По данным ведомства, смертность в первом полугодии текущего года сократилась на 12,8%, рождаемость - на 3%. Уточняется, что младенческая смертность, по сравнению с январём-июнем 2022 года снизилась на 13,1%.
Также в Росстате отметили, что в первом полугодии 2023 года в России родились 616 150 младенцев, умерли 888 670 человек. За этот же период были зарегистрированы 371 060 новых семей, 333 970 супружеских пар развелись.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации заявила, что в России в ближайшие три года можно увеличить рождаемость, потенциал для этого есть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru