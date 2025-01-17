Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года

Заявление депутата подтвердили и в Системном операторе Единой энергетической системы. При этом ранее оператор прогнозировал увеличение энергопотребления на 3% в 2025 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России рост тарифов на электроэнергию затронет большинство регионов.

