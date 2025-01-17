Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года

Энергопотребление в России в 2024 году упало на 2,8%, при этом по итогам первой половины января 2025 года оно сократилось на 4,9%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по энергетике Николая Шульгинова.

Аналитик Чуркина: Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%

Заявление депутата подтвердили и в Системном операторе Единой энергетической системы. При этом ранее оператор прогнозировал увеличение энергопотребления на 3% в 2025 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России рост тарифов на электроэнергию затронет большинство регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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