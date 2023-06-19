В России ЕГЭ впервые сдали на максимальные 300 баллов
Выпускница Вологодского лицея Олеся Блинова первой в России сдала ЕГЭ на максимальные 300 баллов, сообщает портал «Онлайн Вологда».
Уточняется, что девушка, которая является многократной победительницей вузовских олимпиад для школьников и призёром регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, сдавала экзамены по математике, русскому языку и химии - каждый на 100 баллов.
По данным портала, Блинова намерена связать своё будущее с химико-биологическими дисциплинами.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что по литературе в 2023 году средний балл составил 63,97, по химии зафиксирован рост на два балла, по географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru